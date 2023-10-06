Эти знаки зодиака в возрасте становятся невыносимыми: хочется отправить в дом престарелых

Их детям можно только посочувствовать.

Народная мудрость гласит: старость — не радость. Потеря работы, ухудшение состояния здоровья, утрата близких — это то, с чем приходится сталкиваться пожилым людям. Неудивительно, что многие с возрастом становятся сварливыми. Астрологи считают, что представители трех знаков зодиака на склоне лет особенно невыносимы.

Овен

Упрямцы, которых трудно переубедить. Став старыми, представители знака не слушаются никого, считая себя самыми мудрыми на свете. Спорить с ними бесполезно: остается только молча соглашаться.

Дева

В молодости Девы отличаются излишним перфекционизмом, однако в старости эта черта доходит до абсурда.

С возрастом представители знака начинают донимать близких за каждую соринку или мелкое пятнышко на одежде.

Весы

Рано или поздно красота уходит, а на смену гладкой и бархатистой коже приходит россыпь морщин. Весы не готовы мириться с подобными переменами. Правда, представители знака скорее будут вечно страдать и сетовать на свою внешность, чем решатся на подтяжку лица.