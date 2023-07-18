Эти знаки Зодиака страшные манипуляторы: проверьте, есть ли в списке ваш партнер

Любовь частенько отнимает у людей способность трезво мыслить и объективно оценивать недостатки и достоинства партнера. Сколько бы не твердили подружки: “Ему нужна не ты, а твои миллионы!”, сердце упрямо верит, что это неправда. Шутки шутками, однако настоящие манипуляторы пользуются чувствами своей второй половинки и без зазрений совести заставляют плясать под свою дудку. Астрологи назвали знаки зодиака, с которыми нужно держать ухо востро - они знают, как манипулировать людьми.

Близнецы

Представители воздушной стихии могут производить впечатление взрослых и солидных людей, но в глубине души они все равно остаются капризными детьми. “Не хочу, не буду”, - вопит внутренний ребенок Близнецов, и они охотно потакают ему. Ведь у них под рукой всегда есть партнер, готовый взять решение проблем на себя.

Люди, рожденные под этим знаком, добиваются своего благодаря обаянию и харизме.

Близнецам достаточно улыбнуться избраннику, и вот тот уже находится на низком старте, готовый выполнить поручение. Уроженцы знака не считают, что делают что-то плохое - собственный комфорт для них гораздо дороже.

Дева

О том, что под знаком Девы рождаются настоящие командиры, знают, кажется, все на свете. И при этом никто до сих пор не понял, что представители земной стихии - прирожденные манипуляторы. А все потому, что они даже не думают скрываться. Как говорится, хочешь, чтобы что-то не заметили - положи на самом видном месте.

Чаще всего Дева прибегает к своим способностям дома, когда хочет, чтобы ее окружили заботой и вниманием.

“Подай, принеси”, - то и дело слышно от нее в адрес партнера.

Вот только сказано это таким ласковым тоном, что у избранника язык не повернется назвать это манипуляцией. Но в случае чего Дева готова и к более жестким методам.

Водолей

Независимость и возможность заниматься только теми делами, к которым лежит душа - вот чего жаждет Водолей. Порой, находясь в отношениях с представителем воздушного знака, толком и не знаешь - а вместе вы вообще или нет? Потому что этот знак предпочитает вообще ничего не делать, переложив все обязанности на плечи партнера.

Как же он добивается такой покорности?

В самом начале отношений Водолей выкладывается по полной, а затем требует отката - партнер должен обрабатывать то внимание и подарки, которыми его осыпали. А избранник и без того чувствует себя в долгу и торопится отплатить Водолею за его щедрость.