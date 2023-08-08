Эти знаки Зодиака станут самыми счастливыми в 2023 году: наконец-то белая полоса

Мало кто знает, что помимо привычных всем зодиакального и восточного гороскопов существует еще один - древнеперсидский. Его особенность заключается в делении по году рождения, а не по месяцу, и каждый знак в нем носит название тотемного животного. Основой для древнеперсидского гороскопа послужил 32-летний цикл планеты Сатурн, которая ассоциируется с мощным внутренним стержнем, яркой индивидуальностью. Поэтому, как считают некоторые астрологи, этот древний гороскоп может претендовать на самую высокую точность. Астрологи рассказали, какие знаки по древнеперсидскому гороскопу ожидает удача уже в этом году.

Гепард

Гепард покровительствует людям, родившимся в 1926, 1958, 1990 году. По словам экспертов, в скором времени уроженцев этого знака ожидают благоприятные новости. С наибольшей долей вероятности речь идет об улучшении материального положения, неожиданном притоке денег.

Люди, появившиеся на свет под этим знаком, смогут достичь давно запланированных целей.

При этом произойдет это настолько быстро и легко, что Гепард сам удивится и порадуется. В 2023 году ему удастся приобрести жилье, сменить место работы на куда более перспективное и высокооплачиваемое.

Павлин

Удача будет на стороне людей, родившихся в год Павлина - то есть в 1927, 1959, 1991 году. Возможно, отчасти потому, что 2023 год также проходит под покровительством этого знака. Особенно повезет тем, кто имеет собственный бизнес - появятся возможности для развития, новые партнеры и клиенты.

Творческие люди, появившиеся на свет в год Павлина, смогут в полной мере реализовать свой творческий потенциал.

Астрологи советуют им не лениться и активно продвигать свой бренд в социальных сетях. Именно оттуда придет приток новых покупателей, а возможно, и спонсоров.

Паук

2023 год для Паука (покровителя тех, кто родился в 1911, 1943, 1975 и 2007 году) будет особенно ярким и запоминающимся. Уникальные возможности будут сыпаться на представителей знака, словно из рога изобилия или мешка с подарками, только успевай ловить и пользоваться ими.

Если у Паука давно назревала какая-то грандиозная цель, самое время приступить к ее достижения.

Судьба не будет этому препятствовать, напротив, все пройдет как по маслу. Год принесет Пауку множество интересных знакомств, а также судьбоносную встречу со второй половинкой.