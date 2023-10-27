Эти знаки Зодиака совершенно не умеют вести бюджет: тратят зарплату в первый же день

Планирование личного бюджета – это то, чему мы начинаем учиться еще в детстве. Когда взрослые дают карманные деньги или дарят определенную сумму в честь праздника, ребенок решает дилемму: потратить все сейчас или отложить на будущее. Психологи советуют не вмешиваться в этот процесс, позволив малышу самому сделать выбор и после сделать выводы. Иногда стремление спустить все до копейки переходит во взрослую жизнь. Астрологи назвали три знака зодиака, которые совершенно не умеют управлять своими финансами. Они балуют себя покупками, а потом влезают в долги.

Весы

Представители воздушного знака сами не замечают, как деньги утекают у них из рук. Весы – гедонисты, любители удовольствий и развлечений. Получив зарплату, они отправляются на шопинг или тратят деньги на сиюминутные «хотелки». Все это происходит под девизом «всего лишь один раз живем!»

С одной стороны, в чем-то Весы правы. Время от времени нужно баловать себя, но при этом важно помнить о чувстве меры.

Заработать еще денег для представителей воздушной стихии не проблема, а вот накопить их – задачка еще та. Весам придется приложить много усилий, чтобы не спускать все и сразу.

Водолей

Для многих людей богатство – заветная мечта, но не для Водолея. Люди, рожденные под этим созвездием, считают, что деньги – это еще один вид зависимости, в то время как они жаждут свободы во всех сферах жизни. Поэтому Водолеи не слишком-то заботятся о накоплении капитала.

Нередко представители воздушной стихии тратят все до копейки на путешествия, приятные сюрпризы для близких, благотворительные цели.

Все это, конечно, похвально, однако в один не слишком приятный день Водолеи рискуют остаться без всего. Им нужно научиться откладывать на черный день хотя бы часть средств.

Рыбы

Еще один зодиакальные бессребреники – Рыбы. Уроженцы водной стихии не умеют управлять своими финансами, а самое главное, совершенно не желают этому учиться. Даже если Рыбка клятвенно пообещает себе вести учет доходов и расходов, не факт, что она станет заниматься этим слишком долго.

«Деньги – не главное в жизни», – отмахиваются Рыбы, когда кто-нибудь указывает им на их непрактичность.

Для представителей этого знака куда важнее эмоции и впечатления, а не материальные блага. Поэтому в первый же день после зарплаты Рыбы отправляются по магазинам за подарками себе и друзьям.