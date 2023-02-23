Эти знаки Зодиака считаются самыми глупыми: верят всему на свете

Доверчивость - не самое плохое качество, если она не переходит границы разумного. Бывает, что вся вселенная сигнализирует человеку об обмане, однако он упорно игнорирует знаки и идет прямиком в ловушку. Астрологи выяснили - самые недалекие в этом плане люди чаще всего появляются на свет под тремя знаками зодиака. Рассказываем, кто же в гороскопе чересчур наивен и доверчив.

Овен

Представители огненного знака считают себя самыми умными и проницательными на всем белом свете. Они постоянно хвастаются тем, что, якобы, видят окружающих насквозь и могут предугадать любые их поступки. Но как бы не так!

На самом деле уроженцев этого знака довольно легко провести.

Для этого достаточно придерживаться формулы, выведенной Котом Базилио и Лисой Алисой - “ему покажешь медный грош, потом немного подпоешь - и делай с ним, что хошь”.

Овен очень падок на лесть. Если наговорить ему комплиментов и посулить что-нибудь приятное, он мгновенно растает и согласится на все, что ему предлагают. И никогда не догадается, что это была хитрость.

Стрелец

Открытые и доброжелательные Стрельцы часто становятся жертвами обмана. А все потому, что они с легкостью пускают в свой ближний круг людей, даже не позаботившись узнать их получше, приглядеться на всякий случай.

Представители огненного знака доверяют свои секреты едва ли не каждому собеседнику, а потом обижаются, когда сокровенное становится достоянием общественности.

Правда, меньше болтать после таких инцидентов не перестают.

Довольно часто Стрельцы становятся жертвами мошенников. Они легко поддаются внушению, на эмоциях не задумываются над тем, что необходимо остановиться и перепроверить информацию. Из-за этого постоянно попадают в неприятные ситуации.

Рыбы

Уроженцы водного знака львиную долю жизни проводят в своих мечтах. Они смотрят на окружающий мир сквозь призму своей богатой фантазии, зачастую не замечают очевидных недостатков людей и игнорируют подозрительные “звоночки”.

Рыбы приписывают людям те качества, которые хотели бы в них видеть, и зачастую жестоко ошибаются, когда принимают корысть и лесть за желание дружить или встречаться.

Рано или поздно розовые очки все равно разбиваются, однако представители этого знака, погоревав некоторое время, приходят в себя… и снова наступают на те же грабли. Они верят в доброту окружающих и надеются однажды встретить того, кто оправдает их ожидания.