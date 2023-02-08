Эти знаки Зодиака считаются главными неудачниками среди всех

Когда мы слышим слово “неудачник”, каждый представляет что-то свое. Кто–то убежден, что так можно назвать человека, который не нашел свое призвание, другие считают, что клеймо неудачника носят люди, не состоявшиеся в личной жизни, третьи же подразумевают под этим словом тех, кто не умеет зарабатывать. Также неудачниками называют людей, которые постоянно попадают в какие-то передряги. Астрологи назвали знаки, под которыми появляются на свет самые невезучие люди - фортуна постоянно обходит их стороной.

Телец

Представители земного знака крайне требовательны - в первую очередь к самим себе. Они постоянно ставят высокую планку, до которой и сами-то не могут дотянуться, а потом жалуются окружающим на свое невезение. Хотя на самом деле удача могла бы быть у Тельцов в кармане, если б они мыслили более реалистично.

В итоге, по словам астрологов, фортуна обижается на уроженцев этого знака.

Она посылает им хорошие шансы, но они игнорируют их в погоне за чем-то большим. Тогда богиня удачи действительно отворачивается от Тельцов, и на их долю выпадает множество неприятных и сложных испытаний. Чтобы вернуть ее расположение, придется постараться.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, тоже вполне могли бы быть счастливы. Однако в какой-то момент они понимают, что позиция неудачника очень удобна. Представители водного знака боятся выходить из своей зоны комфорта, хотя время от времени предпринимают робкие попытки и возвращаются обратно при малейшей неудаче.

“Не сложилось”, “Не повезло”, “Обстоятельства против меня”, - все эти фразы можно услышать от многих уроженцев знака.

Они сознательно настраивают себя на плохой результат, чтобы оправдать им свое бездействие. Астрологи рекомендуют Раку шире смотреть на мир и не бояться идти вперед.

Весы

Весы известны своим нерешительным характером. Прежде чем принять какое-то решение, они тщательно взвешивают все за и против, рассматривают проблему с разных сторон. Это все, конечно, похвально, однако пока представители воздушного знака изучают под микроскопом какую-нибудь крохотную проблему, мимо них проходят по-настоящему хорошие шансы.

Рано или поздно Весы, конечно, спохватываются, что потратили слишком много времени на какую-то ерунду.

Вот только богиня фортуны успела охладеть к ним и отвернуться, а для того, чтобы вернуть ее расположение, потребуется много времени. В результате уроженцы знака остаются у разбитого корыта.