Эти знаки Зодиака самые завистливые: их всего 3

“Завидовать нехорошо”, - эту простую истину мы слышали еще в раннем детстве от родителей. Безусловно, полностью искоренить это неприятное чувство из своей жизни не получится - нет-нет да кольнет обида, что у подружки ноги длиннее, у коллеги зарплата выше, а у соседки автомобиль последней модели. Но, по словам астрологов, некоторые люди варятся в зависти едва ли не круглыми сутками - они находят повод поворчать едва ли не в каждой мелочи. Рассказываем, под какими знаками зодиака рождаются любители негативных эмоций.

Овен

В представлении Овнов жизнь - это соревнование. Не особенно понятно, каковы его условия и какой приз ждет победителя, но представителей огненного знака это не интересует. Они все время озираются по сторонам, чтобы сравнить себя с окружающими и сделать вывод: а я ничего, я держусь молодцом!

Особенно завистливым Овен становится, когда дело касается рабочих достижений.

По своей натуре этот знак - лидер, поэтому крайне болезненно воспринимает ситуации, когда кто-то обходит его по карьерной лестнице. Тут уж он действительно готов кусать локти от недовольства чужими успехами.

Лев

В целом, Лев - знак великодушный и миролюбивый. Он не станет показывать клыки и когти понапрасну. Злость и зависть начинают терзать представителя огненного знака только в одном случае - если кто-то пытается отобрать его место под солнцем. Тут-то Лев и покажет, кто в гороскопе хозяин и барин.

Самым популярным должен быть он, и точка!

Комплименты, лайки, аплодисменты и прочие выражения восхищения должны принадлежать исключительно Льву. Как только кто-то обходит представителя знака по какому-то показателю, он начинает мучиться от зависти и придумывать способы отомстить.

Скорпион

Один из самых загадочных знаков в гороскопе - Скорпион. Его представители себе на уме, никто точно не знает, что они думают и что чувствуют в настоящий момент. Уроженцы водного знака внимательно наблюдают за окружающими, отмечают их недостатки и достоинства. Радуются первым и завидуют вторым.

На самом деле самооценка у Скорпиона достаточно неустойчивая.

Стоит появиться на горизонте кому-то более успешному, как представитель знака начинает комплексовать. Он еще и очень ревнивый - постоянно опасается, что вторая половинка оставит его ради кого-нибудь другого и изводят ее своими подозрениями.