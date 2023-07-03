Эти знаки Зодиака рождены с даром телепатии: скрыть от них мысли невозможно

Феномен телепатии до сих пор не изучен как следует. У многих людей бывали в жизни ситуации, когда они брали в руки телефон, чтобы позвонить близкому человеку и сразу же получали входящий вызов от него, или по дороге к другу сталкивались с ним на полпути, потому что он спешил в гости к ним. Психологи полагают, что в далеком прошлом способность читать мысли и намерения других людей была развита очень хорошо, но с течением времени была практически полностью утрачена. Однако некоторые знаки зодиака способны без труда прочесть чужие тайные помыслы. Рассказываем, кто же они - настоящие телепаты по гороскопу.

Рак

О повышенной чувствительности Раков известно, кажется, даже далеким от астрологии людям. Но мало кто знает, что это качество помогает представителям водной стихии чутко улавливать мельчайшие нюансы в поведении окружающих и прогнозировать, что они скажут или сделают в дальнейшем.

Особенно хорошо Раки распознают ложь.

Врунишке достаточно обронить несколько слов, а уроженец знака уже понял, что ему вешают лапшу на уши. При этом он не всегда заявляет об этом вслух, но делает соответствующие выводы и больше не испытывает ни капли доверия к этому лжецу.

Скорпион

Все Скорпионы от природы наделены превосходными телепатическими способностями. Их проницательность порой даже пугает окружающих. Уроженцы водного знака внимательно наблюдают за людьми, за их поведением и реакциями, из которых у них перед глазами складывается целостная картина.

Однако представителю этого знака вовсе не обязательно долго следить за человеком, чтобы вынести свое представление о нем.

Скорпиона с первого же взгляда понимает, кто перед ним на самом деле. Этот водный знак обладает хорошими экстрасенсорными способностями и мог бы сделать карьеру в сфере эзотерики.

Рыбы

Еще один водный знак, наделенный особой чувствительностью - это Рыбы. Многие астрологи считают, что это самый мистический знак во всем зодиакальном круге, ведь он вобрал в себя лучшие черты предыдущих одиннадцати знаков.

Быть может, поэтому Рыбы так хорошо чувствуют и понимают окружающих.

Они без труда могут угадать, о чем думает или мечтает сейчас собеседник. Знание приходит к уроженцам водной стихии в виде импульса, оно просто возникает у них, как обычная мысль в общем потоке. Правда, чтение чужих помыслов отнимает у Рыб много энергии и сил.