Эти знаки Зодиака рождены с даром телепатии: они среди нас

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал про телепатию - уникальную способность читать мысли других людей. Скептики убеждены, что этот дар - не что иное как выдумка, однако астрологи твердят обратное. Эксперты в сфере эзотерики назвали знаки зодиака, которым умение читать окружающих, словно открытую книгу, дано от рождения. Некоторым не нужно прикладывать усилий, чтобы им воспользоваться, другим необходимо раскрыть талант в себе и развить его до совершенства. Рассказываем, какие знаки вошли в топ зодиакальных телепатов.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, наделены великолепной интуицией. Они способны “считывать” людей, безошибочно угадывать их настроение, намерения, истинные мотивы. Представители водной стихии разбираются в психологии настолько хорошо, что им не составляет никакого труда прочесть чужие мысли - по интонациям, невербальным жестам, взглядам и т.д.

Лгать Ракам опасно - они виртуозно распознают ложь и никогда больше не станут доверять тем, кто решился обмануть их.

Скорпион

Скорпионы - настоящие телепаты. Человеческие желания и помыслы для них не секрет, они легко распознают, чего от него хотят новые знакомые, с миром пожаловали или собираются нанести удар. Обвести представителя водного знака вокруг пальца - задача невыполнимая, он все равно прочтет недобрые намерения в душе собеседника и сделает все, чтобы тот жестоко раскаялся в своих замыслах. А что еще вы хотели от главного интригана и манипулятора в зодиакальном круге?

Стрелец

У Стрельцов прекрасно развит дар эмпатии. Представители огненного знака хорошо “чувствуют” других людей, особенно тех, с кем им приходится близко общаться. Они всегда знают, какое настроение у собеседника, какие эмоции он сейчас испытывает, а заодно получает доступ к его тайным помыслам.

Если человеку плохо, Стрелец постарается помочь ему, вывести на откровенный разговор, разобраться в причинах произошедшего и отпустить это в прошлое.

Рыбы

От природы Рыбы наделены невероятной чувствительностью. Они чутко улавливают малейшие перемены в настроении близких людей. С незнакомцами дела обстоят несколько иначе, но, стоит Рыбке пообщаться с ними подольше, и они тоже перестанут быть для нее загадкой.