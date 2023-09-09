Эти знаки Зодиака рождены с даром экстрасенсорики: знают будущее наперед

Желание знать, что принесет грядущий день или что принесет в вашу жизнь новый знакомый свойственно едва ли не каждому человеку. Лишь единицы не хотят заглядывать в будущее - из суеверия или из принципа. Астрологи назвали три знака зодиака, представители которых, хотят они того или нет, могут заглянуть в будущее.

Скорпион

Статус самого мистического знака в гороскопе Скорпион носит неспроста. По словам астрологов, он наделен даром телепатии, хотя и не всегда сам отдает себе в этом отчет. Представители знака не задумывается над тем, что обладают удивительными способностями, а умение предугадывать поступки людей считают обычной проницательностью.

Лгать Скорпиону бесполезно - он все равно с первых слов поймет, что ему вешают лапшу на уши.

Лгунов представители знака не любят, так же как и неуважительное отношение к себе. Скорпион может промолчать в ответ на вранье, но зато пошлет обманщику такой энергетический пендель, что тому мало не покажется. Одним словом, с кем-с кем, а с водным знаком шутки плохи.

Стрелец

Мужчины и женщины, появившиеся на свет под знаком Стрельца, предпочитают прислушиваться к голосу чувств, а не разума. Так же как и Скорпион, они далеко не всегда осознают свой дар, но бессознательно пользуются им. Например, при знакомстве с новым человеком. Шестое чувство безошибочно подсказывает Стрельцу, кто перед ним - друг или враг.

Представители огненного знака могут похвастаться феноменальной эмпатией.

Они не столько читают мысли людей, сколько чувствуют их внутреннее состояние, эмоции, которые они испытывают на самом деле. Поэтому не стоит удивляться, когда в момент кризиса рядом с вами вдруг окажется Стрелец - он пришел, чтобы поддержать и помочь.

Рыбы

Повышенную чувствительность Рыб многие называют недостатком, но на самом деле довольно часто она способна сослужить им добрую службу. Представители водного знака хорошо улавливают перемены в энергетическом поле, а потому могут предсказывать события будущего. В жизни Рыб бывало достаточно удивительных, ничем необъяснимых ситуаций предвидения.

Кроме того, Рыбы часто видят вещие сны.

Совсем необязательно им принесут и положат на блюдечке готовую картинку будущего, чаще всего уроженцам знака приходится иметь дело со знаками и трактовать их. Прогнозы Рыб сбываются с удивительной точностью, но монетизировать свой дар этот знак не хочет - опасается, что высшие силы отнимут способности в наказание.