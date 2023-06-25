Эти знаки Зодиака пугали даже Вангу: они под надежной защитой

Ванга была одной из самых влиятельных персон прошлого столетия. Ее предсказания до сих пор волнуют умы миллионов людей со всего света. Очевидцы помнят, как много людей желали попасть к болгарской прорицательнице на индивидуальный прием, однако удавалось это немногим счастливчикам. С представителями некоторых знаков зодиака Ванга вовсе предпочитала не работать - слишком уж мощной энергетикой обладают эти люди. Рассказываем, какие знаки пугали легендарную провидицу.

Лев

Перед яркими и харизматичными представителями огненного знака трепетала сама Ванга. Все дело в невероятно сильной энергетике, которой наделены Львы. Они похожи на вулкан, который дремлет до поры до времени, а затем просыпается и превращает жизнь окружающих в хаос. В минуты, когда этот знак вне себя от эмоций, находиться рядом с ним тяжело.

Львам необходимо научиться направлять свою энергию в мирное русло, “договариваться” с ней.

Уроженцы этого знака могут добиться успеха в любом деле, если не станут поддаваться эмоциям и совершать импульсивные поступки. Кстати, Львы и сами могли бы стать прорицателями, поскольку у них хорошо развита интуиция.

Скорпион

По словам Ванги, уроженцы этого водного знака находятся под покровительством высших сил. Скорпионы наделены мощнейшей энергетикой, работать с которой провидцам и экстрасенсам очень тяжело. Болгарская прорицательница признавалась, что после “аудиенции” с этим знаком ей приходилось долго восстанавливать свои силы.

При желании Скорпионы и сами могли бы научиться заглядывать в будущее, читать мысли и намерения других людей.

Для этого у представителей знака есть все данные, они и сами порой не замечают своих уникальных способностей. Чаще всего энергетика у Скорпионов темная, и используют они ее в корыстных целях.

Рыбы

В дар от высших сил Рыбы получили мощную интуицию. Этот водный знак тесно связан с потусторонним миром - вещие сны, знаки и предостережения судьбы постоянно присутствуют в его жизни. Ванга была убеждена, что Рыбы не особенно нуждаются в ее услугах - они и сами способны предугадывать события, читать символы и находить свой путь.

Благодаря своей феноменальной интуиции Рыбы считаются отличными советчиками и психологами.

Им действительно удается представить себя на месте человека, представить себе, что тот чувствует, и дать мудрую рекомендацию. Нередко они находят свое призвание в психологии, преподавательской деятельности, коучинге.