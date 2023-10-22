Эти знаки Зодиака пугали даже Вангу: они под надежной охраной высших сил

В представлении большинства людей экстрасенсы - это могущественные люди, которые не боятся ничего на свете. Ведь им подвластны сферы, о которых простые смертные даж помыслить не могут без мороза по коже. Однако это далеко не так. Даже легендарная Ванга чувствовала себя бессильной, когда ей предстояло работать с представителями конкретных знаков зодиака. Слишком уж много энергии они отнимали.

Лев

Огненные знаки, как известно, обладают сильным характером. Особенно Лев, который, помимо прочего, считается королем зодиака. В харизме и умении производить выгодное впечатление ему точно не откажешь, однако если что-то пойдет вразрез с его планами, зодиакальный кот камня на камне не оставит.

Возмутителю его спокойствия не поздоровится.

Именно эта внутренняя сила, мощный энергетический поток пугали болгарскую ясновидящую. Ванга предпочитала не работать с представителями огненной стихии, поскольку после общения с ними необходимо долго восстанавливать силы. Кроме того, их сложно «читать» - Львы как будто бы ставят блок, защиту, сквозь которую не прорваться экстрасенсу.

Скорпион

По свидетельствам очевидцев, Ванга не слишком охотно работала со Скорпионами. Слишком уж тяжелой энергетикой они обладают. Даже когда представитель знака обращается к экстрасенсу по собственной инициативе, эксперту приходится потратить много усилий, чтобы прочесть его мысли и заглянуть в будущее.

При желании Скорпион и сам может стать экстрасенсом - для этого он наделен всеми необходимыми способностями.

Правда, вряд ли водный знак станет тратить свое время на других людей. Он слишком сосредоточен на своей карьере, амбициозен и честолюбив. Вместо того чтобы помогать окружающим, Скорпион сосредоточится на себе любимом.

Рыбы

Как и Скорпион, Рыбы наделены хорошими экстрасенсорными данными. Представители водной стихии могут видеть будущее вплоть до мельчайших подробностей. Правда, не всегда окружающие верят в этот дар - но ровно до тех пор, пока сами не убедятся в его существовании. Люди немного побаиваются проницательных Рыб.

Ванга старалась избегать работы с этим водным знаком.

По ее мнению, Рыбы и сами способны предугадать свое будущее. Кроме того, они являются обладателями мощной энергетики, которая сбивает с ног, словно волна. Работать с представителями водной стихии очень трудоемко, они с трудом пускают посторонних в свое энергетическое поле.