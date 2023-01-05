Эти знаки Зодиака превращают жизнь близких в сущий ад: их всего трое

Жизнь под одной крышей с представителями этих знаков - настоящее испытание для нервов.

Каждому из нас на жизненном пути встречались люди, общение с которыми не приносило ничего, кроме раздражения, а то и агрессии. Порой кажется, что человек, по сути, не делает ничего такого, однако от его мимики, звука голоса, манеры поведения начинают чесаться нервы. А впоследствии выясняется - интуиция нас не обманула, этот тип действительно был с гнильцой. По словам астрологов, если вам не повезло оказаться родственником, сослуживцем, одногруппником и т.д. такой раздражающей личности, необходимо аккуратно узнать ее знак зодиака. Дело в том, что люди, появившиеся на свет под определенными созвездиями, обладают настоящим талантом портить другим жизнь. Рассказываем, о ком идет речь и каких последствий от этой неприятной встречи стоит ожидать.

Дева

Если обвинить Деву в том, что она отравляет существование своих близких, та, скорее всего, сочтет это несмешным розыгрышем. Впрочем, очень скоро вы пожалеете о том, что решили заговорить на эту тему. Любой диалог с уроженцами земного знака превращается в монолог Девы, которая с упорством, достойным лучшего применения, начинает произносить поучительные речи. А ведь это именно того, чего как огня боятся все знакомые этого знака - бесконечное занудство.

Перевоспитывать Деву поздно - ее характер, похоже, формируется еще в момент появления на свет.

Скорпион

Скорпион недаром считается самым “ядовитым” знаком зодиака. Его уроженцев хлебом не корми - дай превратить чужую жизнь в ад. Иногда Скорпион делает “плохое зло” просто потому, что ему скучно, а что еще так поднимает настроение, как манипуляции? Но в большинстве случаев представители водной стихии обрушивают на окружающих свой гнев, когда чем-то обижены. Чтобы насолить своему врагу, Скорпион способен на любую подлость. Подставить коллегу, в котором видит конкурента?

Увести любимого человека у подруги или друга?

Для этого знака нет ничего проще!

Рыбы

Астрологи говорят, что с Рыбами стоит держать ухо востро. Это они только на первый взгляд такие милые. На самом же деле под оболочкой золотой рыбки, обещающей исполнить любое желание, скрываются в лучшем случае прилипалы, которые будут тихо тянуть из человека необходимые ресурсы (например, деньги), в худшем - акулы, которым достаточно один разок челюстями щелкнуть - и от вас только мокрое место останется.