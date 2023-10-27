Эти знаки Зодиака пойдут по головам ради победы: на пути им лучше не попадаться

У каждого человека есть свои заветные мечты, которые хочется во что бы то ни стало воплотить в реальность. Кто-то хочет создать свой собственный бизнес, кто-то – выйти замуж и полностью посвятить себя семье, третьи день и ночь грезят о том, как будут заниматься любимым хобби. Люди по-разному достигают желаемого – одни избирают для этого честные пути, другие предпочитают идти по головам. Астрологи назвали три самых беспринципных знака – они готовы абсолютно на все, чтобы одержать победу. С ними стоит быть осторожнее, слишком уж велик риск стать их разменной монетой.

Овен

«Жизнь – это соревнование, в котором необходимо одержать победу», – именно так считают представители огненной стихии. Они смотрят на окружающих как на конкурентов, которые так и норовят отхватить себе кусок побольше и послаще. Нужно во что бы то ни стало их опередить!

Овны не терпят конкуренции в карьере и личной жизни.

Если уроженцы знака присмотрели себе должность по вкусу или идеального партнера, то пойдут на все, чтобы желанный «приз» не достался никому, кроме них. А если случится так, что Овна кто-то опередит, ему несдобровать – огненный знак очень мстительный.

Близнецы

На первый взгляд представители воздушной стихии кажутся этакими «свободными художниками», которым нет никакого дела до конкуренции. Однако на самом деле Близнецы активно включены в борьбу за лучшее место под солнцем – просто не афишируют этого. Они наблюдают за соперниками и ищут их слабые места.

Как только кто-нибудь из конкурентов расслабится и замедлит бег, Близнецы покажут наконец свое истинное лицо.

Уроженцы знака обгонят ничего не подозревающего соперника, еще обернутся и язык покажут. Поэтому с Близнецами стоит быть осторожнее – никогда не знаешь, чего от них ожидать.

Лев

Самое прекрасное в мире чувство, по мнению Льва, вовсе не любовь, а обожание окружающих. Люди, рожденные под огненным знаком, жить не могут без внимания, комплиментов и ощущения «я – лучший». Поэтому во имя успеха и почетных лавров этот знак готов пройти по головам.

Лев очень хитер и коварен, он изобретает самые хитроумные способы насолить конкурентам и выйти на первый план.

Он умеет втереться в доверие, выудить секреты фирмы, а затем использовать их в своих целях. Никаких угрызений совести огненный знак при этом не испытывает – он придерживается правила «выживает сильнейший».