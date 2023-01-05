Эти знаки Зодиака обладают мистическими способностями: а вы среди них?

Верить ли в мистику, существование потусторонних сил и сверхъестественные способности - личное дело каждого. Но в то же время наверняка у большинства из нас есть в биографии моменты и события, которые иначе как вмешательством чего-то неведомого не объяснить. А некоторым даже повезло повстречать на своём жизненном пути людей, которые обладали удивительными дарами - способностью предсказывать будущее, исцелять окружающих без вмешательства профессиональных врачей, едва ли не буквально читать мысли окружающих. Наверняка среди таких людей, наделенных мистическими талантами, были люди определённых знаков зодиака. Астрологи рассказали, под какими созвездиями рождаются те, кому подвластно то, что недоступно обычным смертным.

Овен

По словам астрологов, наиболее выдающимися мистическими данными обладают представители огненного знака. Как известно, огонь - стихия древняя, сакральная, мощная, поэтому ее носители от природы наделены удивительной внутренней силой. Овен - тот знак зодиака, который обладает способностью видеть людей насквозь. Он мгновенно угадывает настроение собеседника, его тайные цели и замыслы, поэтому любые попытки обмануть его ни к чему хорошему не приведут.

Кроме того, Овен обладает прекрасными задатками целителя.

Близнецы

Уроженцы воздушной стихии выгодно выделяются на фоне других знаков своим интеллектом и превосходной памятью. Они обладают такими глубокими познаниями в самых разных областях, что порой кажется, будто они впитали в себя всю мудрость предшествующих поколений. Удивительная наблюдательность, способность подмечать детали помогают Близнецам сопоставлять факты, выводить людей на чистую воду. Этот знак хорошо чувствует фальшь и предательство, и не потерпит изменников рядом с собой.

Лучше не пытаться провести его - хуже будет.

Водолей

Еще один знак, который, по мнению астрологов, наделен от природы экстрасенсорными способностями - это Водолей. Представители воздушной стихии наделены великолепной интуицией, которая подсказывает им, с какими трудностями предстоит столкнуться и как если не избежать их, то хотя бы выйти из ситуации с минимальными потерями.