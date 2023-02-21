Эти знаки Зодиака обладают даром предвидения

Способен ли человек предвидеть будущее? Утвердительный ответ на этот вопрос дают не только экстрасенсы, но и ученые. Еще в прошлом веке нейробиологи сделали смелое заявление о том, что наше бессознательное может реагировать на те или иные события еще до того, как они произойдут в реальности. Наличие у людей интуиции подтверждают и многочисленные эксперименты. Астрологи внесли свою лепту в изучение феномена предвидения, рассказав о том, какие знаки зодиака чаще всего наделены этим даром.

Рак

Представители водного знака наделены превосходной интуицией. Видения будущего могут приходить к ним в самых разных формах - в виде предчувствий, вещих снов, неожиданных знаков, посланных свыше.

Поскольку Рак крепко привязан к своей семье, чаще всего его предчувствия касаются событий, связанных с близкими.

Этот знак на расстоянии способен ощущать неладное, если с дорогим человеком что-то случилось.

Кроме того, уроженцы этого знака хорошо чувствуют истинную натуру окружающих. Когда кто-то лжет Раку или скрывает недобрые намерения, тот сразу же это понимает и дистанцируется от недоброжелателя.

Скорпион

Во всем зодиакальном круге не найти другого знака, который был бы так же одарен экстрасенсорными способностями, как Скорпион. Уроженцы водного знака вполне могли бы построить на этом отличную карьеру.

Порой Скорпиону достаточно один раз взглянуть на человека, чтобы понять, какое будущее его ждет.

Кроме того, он моментально “считывает” чужие чувства и эмоции, намерения окружающих и при необходимости принимает меры.

Представители этого знака легко обучаются астрологии, предсказаниям на картах Таро и другим эзотерическим практикам. Правда, чаще всего Скорпион воспринимает это как развлечение, а не всерьез.

Рыбы

Чувствительные и мечтательные Рыбки - одни из главных интуитов в гороскопе. Шестое чувство дано им от рождения, не нужно дополнительно развивать его, чтобы добиться ошеломительных результатов.

Эксперты в области эзотерики убеждены, что у Рыб есть связь с потусторонним миром.

Водный знак может и сам об этом не подозревать, принимая внезапные озарения и предчувствия как нечто естественное.

Рыбки остро реагируют на негатив и чувствуют его за версту, предупреждая окружающих о грядущих бедах. К их словам стоит прислушиваться, потому что они действительно не лишены смысла.