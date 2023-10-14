Эти знаки Зодиака никогда не возвращают долги: занимать им себе дороже

Они займут у вас деньги, а потом исчезнут.

Сложные жизненные ситуации бывают практически у всех. Иногда они требуют крупных денежных затрат, которые кто-то может себе позволить, кто-то - нет. В таких случаях большинство людей обращаются за финансовой помощью к друзьям. Дать денег в долг - не проблема, куда труднее потом получить свои кровные обратно. Астрологи назвали три знака зодиака, которые то и дело уклоняются от возврата средств законному владельцу.

Близнецы

Представители воздушного знака обожают тратить деньги, но не любят подбивать дебет с кредитом. Как только дело доходит до подсчета доходов и расходов, Близнецы спешат испариться - финансовые вопросы вызывают у них ужасную скуку. Нет ничего удивительного в том, что с таким отношением у уроженцев знака время от времени возникают денежные трудности.

В сложной ситуации Близнецы первым делом бегут занимать деньги у друзей.

Благодаря врожденному красноречию и актерскому мастерству представители знака могут разжалобить даже камень, поэтому люди охотно дают им в долг. Вот только когда дело доходит до возврата, Близнецы начинают юлить. Они потратили все до копейки и им попросту нечем платить.

Стрелец

Стрелец был бы рад вести свои финансовые дела исправно, но, кажется, фортуна ему не благоволит. В результате своими деньгами огненный знак распоряжается как попало, тратит их без счету и сам удивляется, каким образом мог остаться без копейки. Все заработанное утекает из рук Стрельца, словно вода, а ведь жить на что-то надо.

Представителю знака не приходит в голову ничего лучше, как занять деньги у друзей.

Стрелец уверен - в следующем месяце ему удастся взять под контроль свои траты и расплатиться по счетам. Но, как нетрудно догадаться, обязательно что-то идет не так. Приходит пора выплатить долги, а нечем… Приходится кредиторам ждать возврата заема и надеяться на чудо.

Рыбы

“Деньги” и “Рыбы” - понятия практически несовместимые. Стоит представителям водного знака взять в руки определенную сумму, как она вмиг разлетается. Рыбы и сами точно не знают, куда и когда успели столько потратить. Но факт остается фактом - уроженцам знака ничего не остается, как занимать денежки у родственников и товарищей.

Рыбы клянутся, что скоро приведут в порядок свои финансовые дела и раздадут долги.

Однако как будто бы вовсе забывают про кредиторов - им приходится регулярно напоминать о себе. В ответ они услышат только что-то вроде “Извините, сейчас вернуть деньги не могу, перезвоните в конце месяца”. А если просьбы не помогут, Рыбы сочинят такую слезную историю, что все вокруг будут их утешать.