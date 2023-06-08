Эти знаки Зодиака никогда не вернуться к бывшим: их всего 3

“Не возвращайтесь к былым возлюбленным”, - поется в песне из советского кинофильма. Но не все придерживаются этого правила. Спустя время после расставания многие люди охотно возвращаются к бывшим, а вот что из этого выходит - как говорится, совсем другая история. Тем не менее есть и те, кто, несмотря на неугасшие чувства, никогда не станет ходить по старым адресам. Рассказываем, представители каких знаков зодиака ни за что не вернутся к тем, с кем когда-то расстались.

Дева

Представители земного знака принадлежат к тем, кто до последнего будет бороться за отношения. Не только и не столько потому, что испытывают к партнеру неземную любовь - Девы просто ценят стабильность во всем, в том числе в личной жизни.

Но даже у их терпения и всепрощения бывает предел. Когда становится очевидно, что это конец, они уходят.

Многие люди после расставания с бывшим начинают идеализировать его. Память подбрасывает в первую очередь приятные и светлые воспоминания, а негатив убирает на дальнюю полку. Но в случае с подопечными Меркурия этот фокус не срабатывает - они прекрасно отдают себе отчет в недостатках бывшего партнера и понимают, что он не изменится.

Скорпион

Рожденные под знаком Скорпиона крайне неохотно отпускают от себя людей. Дело в том, что уроженцы водной стихии - настоящие собственники, они считают, что партнер должен принадлежать им и никому больше.

Они до последнего будут удерживать его возле себя, и положить конец отношениям может только серьезная обида, нанесенная сердцу Скорпиона.

Представители этого знака придерживаются принципа “уходя - уходи”. Оставшись в одиночестве, они не станут предаваться ностальгии по прошлому, а займутся саморазвитием. Заметив, что Скорпион ни капли не страдает (по крайней мере, с виду), бывший может попытаться вернуть былое. Однако уроженцы знака ни за что не дадут на это согласие.

Козерог

Козероги принципиальны во всем - в том числе в романтических отношениях. Как бы ни было больно на сердце и на душе, уроженцы земного знака понимают: когда отношения изжили себя, ничто уже не поможет. Поэтому не станут оттягивать неприятный момент, надеяться на то, что “все как-нибудь само решится”, а скажут ставшему чужим партнеру “до свидания”.

Возможно, для второй половинки Козерога его решение будет шоком.

Однако если представитель знака решил, что все кончено, лучше не пытаться его переубедить, вернуть во что бы то ни стало. Навязчивое поведение только оттолкнет его еще сильнее. Понадобится время, чтобы понять - если Козерог принял для себя решение уйти, уже ничто не способно заставить его передумать.