Эти знаки Зодиака невозможно проклясть: оберегают высшие силы

Астрологи рассказали, кто в гороскопе не боится порчи и сглаза.

Завистливые взгляды, хамство, недобрые пожелания - любые проявления чужой негативной энергетики могут нанести адресату вред. Иногда совсем небольшой, а иногда - достаточно ощутимый. Ни с того ни с сего на человека сваливается множество неприятностей, и кто-нибудь из близких обязательно покачает головой: “Как будто сглазили”. Однако некоторым людям можно не бояться отрицательного вмешательства в свое энергетическое поле - их охраняет само мироздание. Рассказываем, под какими знаками зодиака рождаются эти счастливчики.

Скорпион

Невозмутимый и хладнокровный Скорпион как будто бы окружает себя невидимой стеной, сквозь которую невозможно пробиться чужому негативу. Этот знак обладает настолько сильной энергетикой, что сам при желании наведет порчу на кого угодно. Все плохие пожелания, которые посылают в его адрес недоброжелатели, возвращаются к ним стократ.

Представитель водной стихии абсолютно недоступен для сглаза и других подобных манипуляций - его охраняют высшие силы.

Астрологи говорят, что причинить вред Скорпиону не под силу ни одному знаку в зодиакальном круге. Если этот знак и наступит на какие-то грабли, то причиной тому будет только он сам.

Стрелец

Представители огненной стихии скептически относятся ко всему мистическому и непознанному. Когда кто-нибудь из близкого окружения предупреждает их о сглазе, который могут наслать завистники, Стрельцы только пожимают плечами. Впрочем, как говорят астрологи, бояться этому знаку все равно нечего - порча ему не грозит.

Во-первых, потому, что Стрелец умеет грамотно распределять свою энергию.

При всей своей бурной деятельности, он не тратит ее впустую, не ввязывается в сомнительные авантюры и отношения. А во-вторых, этот огненный знак находится под особой протекцией мироздания - оно покровительствует ему.

Водолей

Вот уж кого можно назвать настоящим любимчиком фортуны, так это Водолея. Представитель воздушной стихии умело обходит подводные камни, легко выходит победителем из сложных ситуаций, а уж сплетникам и завистникам и вовсе не под силу выбить его из колеи или наслать порчу. Не на того напали.

Водолей обладает поистине уникальной, мощной энергетикой, которая защищает его от посягательств, словно щит.

Уроженцы этого знака наделены экстрасенсорными способностями, поэтому хорошо “чувствуют” людей и обходят стороной тех, кто теоретически может доставить им неприятности.