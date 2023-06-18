Эти знаки Зодиака называют самыми наивными: верят всему

“Святая простота”, - так часто говорят о людях, которые безоглядно верят окружающим. Да, многих из нас с детства учили, что главное во взаимоотношениях - это доверие, однако горький опыт показывает, что не всегда нужно принимать на веру чужие слова. Наступив разок-другой на одни и те же грабли, мы делаем выводы и больше не поддаемся на уговоры и манипуляции. Однако это получается далеко не у каждого. Некоторые знаки зодиака не теряют веры в людей, а те коварно пользуются этим и обводят вокруг пальца. Разбираемся, кто же в гороскопе отличается удивительной наивностью.

Овен

Это может вызвать у окружающих недоумение, но факт остается фактом: представители огненной стихии легко попадаются на удочку недобросовестных людей. Главное - найти подход к Овну, который, как известно, очень себя любит, а значит, охотно поддается на лесть и комплименты, не замечая фальши.

С подопечными Марса хорошо срабатывает рецепт Кота Базилио и Лисы Алисы из фильма про приключения Буратино: “Ему немного подпоешь, потом покажешь медный грош, и делай с ним, что хошь”.

Наивный в этом отношении Овен легко проглотит наживку, а когда поймет, что его обманули, будет уже поздно.

Стрелец

Общительные и открытые Стрельцы - те люди, к которым окружающие так и тянутся. Представители огненного знака похожи на солнышко, которое согревает всех своими лучами. Они свято верят в то, что и все люди вокруг точно такие же, но забывает, что под маской доброжелательности часто кроется коварство.

Некоторые недобросовестные личности пользуются широкой душой Стрельца и буквально садятся ему на шею.

Конечно же, скрывая свои истинные цели под маской заботы. А уроженцы огненной стихии даже не замечают, что кто-то ими ловко манипулирует, такая мысль просто не приходит им в голову.

Рыбы

Кажется, Рыбы с их хорошо развитой интуицией должны уметь разбираться в людях и отличать обман от правды. Однако когда дело касается взаимоотношений с окружающими, шестое чувство водного знака дает сбой. Рыбы - настоящие идеалисты, которые верят в добрые намерения и светлые помыслы.

Даже в самом закоренелом злодее представители этого знака стараются найти что-то хорошее.

Из-за своей доверчивости Рыбки довольно часто попадают в неприятные истории, например, “друг” занимает денег, а потом бесследно исчезает. И все же этот знак не теряет оптимизма и веры в человечность.