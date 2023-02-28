Эти знаки Зодиака настоящие целители душ: вот кто входит в список

Еще лет десять назад профессия психолога в России не была особенно востребованной. Поход к специалисту для решения личных проблем казался блажью и выбрасыванием денег на ветер. Однако за последние годы отношение к ментальному здоровью значительно изменилось, и люди уже не считают зазорным обращаться за профессиональной помощью. Найти хорошего целителя душ сложно, но, по словам астрологов, возможно, если обратить внимание на дату рождения специалиста. Лучшие психологи, да и просто люди, готовые выслушать и оказать поддержку, появляются на свет под определенными знаками зодиака.

Близнецы

Расхожее представление о том, что Близнецы только о себе говорить горазды, на самом деле не более чем миф. Астрологи говорят о том, что этот воздушный знак также умеет прекрасно слушать, смотреть на ситуацию под необычным углом и давать дельные советы. Поэтому из них получаются хорошие психологи, а также просто верные друзья, всегда готовые подставить плечо в трудную минуту.

Да и просто общаться с ними необыкновенно комфортно и приятно.

Рак

Для других представителей зодиакального круга Раки становятся своего рода тихой гаванью, бухтой, в которой можно укрыться от бурь и невзгод. Если на душе плохо или в жизни происходят неприятные события, визит к уроженцу водного знака будет лучшим решением. Рак всегда найдет правильные слова, которые не только утешат и поддержат, но еще и мотивируют восстать из пепла. Но важно помнить, что иногда этому знаку тоже требуется поддержка.

Дева

Отличные психологи получаются из Дев. Представители этого земного знака крайне внимательны к мелочам, они умеют собирать детали воедино и видеть целостную картину проблемы, в то время как собеседнику в силу испытываемых эмоций сложно сохранять объективность.

Кроме того, Дева поможет составить план, как преодолеть препятствие и выйти из неприятной ситуации с минимальными потерями, а то и вовсе без них.

Весы

Весы - настоящие эмпаты. Они тонко чувствуют настроение собеседника и обладают даром расспросить его о проблеме тактично и мягко. Рядом с представителями воздушного знака становится легко и спокойно, поэтому люди охотно доверяют им свои секреты. Иногда достаточно просто выговориться Весам, чтобы на душе стало значительно лучше.