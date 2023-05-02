Эти знаки Зодиака лучшие лжецы: таких всего 3

Ложь бывает разной. Кто-то прибегает к ней в корыстных целях, чтобы добиться желаемого. Другие врут исключительно искусства ради - им нравится украшать события из своей и чужой жизни вымышленными подробностями. Третьи же убеждены, что ложь во благо существует, и используют ее для того, чтобы уберечь близкого человека от разочарования и других неприятностей. Можно долго спорить о том, всегда ли вранье - это плохо, однако люди, которые стали жертвами обмана, вовсе не радуются, когда открывается правда. Какие знаки зодиака чаще всего лгут и не краснеют, рассказали астрологи.

Близнецы

Вот уж кого можно назвать настоящим мастером развешивания лапши на уши, так это представителя воздушной стихии. Близнецы - двойственный знак, в котором преобладает то светлая, то темная сторона, в зависимости от ситуации, настроения, расположения звезд на небе и других важных и не очень факторов.

Чаще всего уроженцы этого знака прибегают ко лжи, когда хотят получить от человека желаемое.

В лицо Близнецы могут улыбаться и рассыпаться в комплиментах, но как только останутся в одиночестве, не смогут сдержать гримасу отвращения. Поэтому с ними нужно всегда быть настороже.

Скорпион

Холодный и невозмутимый Скорпион в глубине души - существо ранимое и чувствительное. Чтобы никто не догадался о его слабостях, представитель знака тщательно скрывает их от посторонних, то и дело хитрит и лжет, пряча свою истинную натуру. Никто не должен знать, что творится у него на душе.

Кроме того, Скорпион - тонкий психолог и прирожденный манипулятор, которому ничего не стоит обвести другого человека вокруг пальца.

Уроженец водной стихии любит ощущение превосходства, власти над окружающими, и чтобы снова ощутить это пьянящее чувство, он готов пойти на любой обман и подлог.

Рак

Не то чтобы Рак прямо-таки лжет, скорее, он недоговаривает. Вместо того чтобы поведать человеку всю правду, представитель водной стихии будет тщательно скрывать ее. Причины на это могут быть самыми разными - нежелание расстраивать близкого, стремление оставить личные вещи в тайне и т.д.

Именно Раки придерживаются точки зрения, что ложь во благо действительно существует.

Они скорее уж будут мучиться от угрызений совести из-за лжи, чем видеть, как правда ранит дорогого им человека. Но они не задумываются над тем, вправе ли принимать такое решение и скрывать важные сведения.