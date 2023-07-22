Эти знаки Зодиака главные льстецы: их комплиментам не стоит доверять

Все мы любим получать комплименты. Они поднимают настроение и запоминаются надолго, а некоторые, особенно красивые - на всю жизнь. Как правило, люди говорят такие слова от чистого сердца, но некоторые личности используют их как инструмент для достижения своих целей. Пускают в ход все свое обаяние, и, убедившись, что жертва попалась на крючок, начинают планомерно ее обрабатывать. Астрологи назвали три знака зодиака, которые чаще всего прибегают к фальшивым комплиментам, чтобы добиться желаемого.

Близнецы

Общительные и харизматичные Близнецы способны очаровать кого угодно. Сфера коммуникации - их стихия, в которой они чувствуют себя как рыбы в воде. Представители воздушного знака владеют словом, как никто другой в гороскопе, а потому частенько использует свой дар в корыстных целях, чтобы получить то, чего хотят.

Заподозрить Близнецов в неискренности очень сложно.

Они - настоящие мастера лицемерия, под одной их маской может скрываться еще целый ворох. Люди постоянно клюют на комплименты этого знака, потому что он точно знает, на какие рычаги нажать, чтобы собеседник растаял. Ну а потом вытянуть из него желаемое.

Скорпион

Одна из самых сильных сторон Скорпиона - интуиция. Представители водного знака видят людей насквозь, со всеми их тайными страхами и слабостями. Словно искусные музыканты, они играют на струнах человеческих душ, а жертвы даже не замечают, как охотно поддаются чужим манипуляциям, тают от фальшивых комплиментов.

Скорпион точно знает, какие слова и фразы необходимо использовать, чтобы человек попался в его сети.

Вежливый, обходительный, интеллектуальный собеседник - таким его видят окружающие. Уроженцы этого знака никогда не попадаются на лжи, люди верят в искренность их слов и гордятся тем, что их заметил такой авторитетный человек.

Водолей

Водолеи относятся к числу тех собеседников, которые мало говорят о себе, зато любят задавать вопросы своему визави. Они умеют создать у человека ощущение собственной значимости, поэтому он охотно делится подробностями своей жизни. А когда замечают в глазах Водолея восхищение, готовы буквально на все, чтобы продлить этот момент.

Ради того, чтобы покрасоваться перед представителями воздушного знака, люди готовы пообещать им что угодно. Тут-то Водолей и роняет небрежно что-нибудь в духе:

“Ах, если бы сбылась моя мечта…”

И собеседник с удовольствием воплотит ее в реальность, к гадалке не ходи.