Эти знаки Зодиака флиртуют везде и всегда: отношения им не помеха

Люди флиртуют по разным причинам. Кто-то таким образом поднимает себе самооценку, кто-то жить не может без внимания противоположного пола. А в ком-то любовь к игривым разговорам заложена самими звездами. Астрологи назвали знаки зодиака, которые не могут не флиртовать, даже если уже связаны отношениями.

Близнецы

“Флирт” и “Близнецы” - это практически синонимы. Подопечные Меркурия жить не могут без общения, а когда они болтают с противоположным полом, то не в силах удержаться от комплиментов и игривых намеков. При этом помыслы уроженцев знака остаются чистыми - они вовсе не собираются изменять своей второй половинке, флирт нужен им исключительно для поддержания спортивной формы.

Партнеру Близнецов не стоит сходить с ума от ревности, ставить ультиматумы и запреты.

Представители водной стихии все равно будут поступать по-своему - такова их натура. Если хорошенько разозлить их своим недоверием, они могут отомстить и действительно пойти на измену. Поэтому залог счастливых отношений с Близнецами - позволить им время от времени флиртовать.

Стрелец

Сложно найти более обаятельный и манкий знак в гороскопе, чем Стрелец. Представители огненной стихии притягивают к себе противоположный пол, словно магнитом - им даже делать для этого ничего не нужно. Оказавшись в центре чужого внимания, Стрелец включает свою харизму на полную катушку и становится воплощением соблазна.

Второй половинке этого знака приходится несладко.

Ведь даже когда Стрелец находится в отношениях, за ним всегда ходят стайки поклонников или поклонниц. Обижаться на представителя знака не стоит - во-первых, он не виноват в такой популярности, во-вторых, изменять своему постоянному партнеру он не намерен. Ссоры и упреки заставят Стрельца сомневаться в своем выборе.

Рыбы

Кокетливых Рыбок хлебом не корми - дай кому-нибудь понравиться. Люди, рожденные под этим созвездием, строят глазки представителям противоположного пола при каждом удобном случае - в общественном транспорте, на работе и в очереди в магазине. А уж если дело доходит до приятной беседы, Рыбы просто расцветают.

Не поддаться на чары водного знака попросту невозможно.

Рыбы не оставляют собеседнику ни малейшего шанса на сопротивление. Человеку, решившему связать свою судьбу с этим знаком, необходимо помнить, что ревность тут не поможет: Рыбы слишком ценят свою свободу, и если постоянно давить на них и упрекать в ветрености, в один прекрасный день они уйдут.