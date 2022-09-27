Эти знаки зодиака часто возвращаются к бывшим: есть среди них ваш?

Считается, что отношения, которые однажды уже завершились, не восстановить - так же, как не склеить разбитую чашку. Тем не менее некоторые знаки зодиака охотно дают бывшему партнеру второй шанс. Рассказываем, какие представители зодиакального круга любят ходить по старым адресам.

Рак

Представители водного знака любят романтизировать бывших избранников - как говорится, “что прошло, то станет мило”. В итоге Раки начинают испытывать ностальгию и заманивать бывшего обратно в отношения.

И часто у них это неплохо получается - если, конечно, экс-партнер ответит взаимностью и даст согласие на вторую попытку.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца, сильно привязываются к людям. Поэтому, когда дело доходит до разрыва отношений, они долгое время не могут прийти в себя, испытывают тоску и потребность знать, как дела у бывшего. Спустя время после расставания уроженцы огненного знака могут выступить с инициативой во второй раз войти в ту же реку.

Рыбы

Романтичные Рыбки вкладывают в отношения очень много сил, времени и труда. Поэтому, когда союз рушится, они переживают это событие крайне болезненно. Даже спустя время после расставания представители водного знака анализируют прошлое, пытаются понять, что пошло не так.

Сделав “работу над ошибками”, они хотят вернуть партнера, чтобы начать все с чистого листа.

Овен

Одно из главных качеств Овна - импульсивность. Сначала уроженцы огненного знака решают, что больше не могут находиться в паре с этим человеком, собирают вещи и уезжают на край света… чтобы спустя некоторое время осознать, что совершили ошибку. Если партнер еще не отошел от шока и не отправился на поиски новой любви, у Овна есть все шансы его вернуть.

Дева

Представители этого земного знака с большой неохотой открываются людям. Расставшись с партнером, Девы зачастую понимают, что не хотят заново проходить знакомый путь, выстраивать доверительные отношения, делиться своими секретами и странностями без страха, что их высмеют…

“Старый партнер - лучше нового”, - решает Дева наконец и идет звонить бывшему.

Водолей

После расставания Водолей долгое время не может смириться с мыслью, что его, такого уникального и необыкновенного, бросили, и все тут! Поэтому он захочет вернуть бывшего - в первую очередь для того, чтобы доказать, что есть еще порох в пороховницах. А уж что из этого выйдет - совет да любовь или очередное расставание - предсказать невозможно.