Эти знаки Зодиака чаще всего обманывают: хлебом не корми, дай соврать

С возрастом мы учимся лучше понимать не только себя, но и других людей. Собственный или чужой опыт помогает нам отличить фальшь от искренности, а внутренний голос подсказывает, стоит ли ждать от собеседника подвоха. К сожалению, бывают ситуации, когда с первого взгляда не поймешь, кто перед тобой - лжец или честный человек. Некоторые люди умеют обманывать так виртуозно, что усомниться в правдивости их слов практически невозможно. Рассказываем, представителям каких знаков зодиака не стоит безоглядно верить - они лгут как дышат.

Близнецы

Об изворотливой натуре Близнецов в гороскопе ходят легенды. Еще бы, ведь они появились на свет под покровительством Меркурия - планеты, названной в честь античного божества, которое отвечало за интеллект и коммуникабельность. Язычок у уроженцев воздушного знака превосходно подвешен, чем они и пользуются.

Болтливые и харизматичные, Близнецы способны убедить в правдивости своих слов кого угодно.

Более того, в определенный момент они и сами начинают верить в сказанное. В такие минуты представителей знака охватывает вдохновение, они лгут настолько складно, что у собеседника не возникает и тени сомнения.

Близнецы искусно ткут паутину лжи, им невозможно поймать с поличным, даже если очень постараться. А уж если по какой-то причине они допустят промах, то сумеют легко представить себя в выгодном свете, а обвинителя превратить в чужих глазах в обманщика. Одним словом, стоит держать с ними ухо востро.

Дева

Проницательная Дева видит людей насквозь - и умело этим пользуется. При необходимости представители земного знака могут надеть на себя какую угодно маску и подольститься к собеседнику. Дева ничего не делает без собственной выгоды. Если она лжет, значит, у нее есть какой-то личный интерес в этом деле.

Благодаря своей феноменальной памяти Дева всегда помнит, что, кому и когда сказала.

Она быстро и легко подмечает мелочи и ловко использует их в своих фальшивых рассказах. Люди охотно верят ей, ведь, как правило, Дева пользуется хорошей репутацией в обществе. Кто вообще посмеет упрекнуть ее во лжи?

У этого знака есть еще одно качество - его представители виртуозно распознают чужую ложь. Столкнувшись с лукавством, Дева молчать не станет, а сразу же оповестит мир об этом. Конечно же, сделает она это не без умысла - таким образом представитель знака отводит глаза окружающих от самой себя.