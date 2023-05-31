Эти знаки Зодиака бывшие долго не могут забыть после разрыва

Астрологи рассказали, представители каких знаков остаются в душе у тех, с кем когда-то встречались.

После расставания с некогда любимым человеком одни торопятся побыстрее забыть случившееся и начать жизнь с чистого листа. Другие же еще долго страдают, вспоминают самые счастливые совместные моменты и втайне лелеют надежду когда-нибудь вернуть бывшего. Особенно часто люди с теплотой вспоминают представителей определенных знаков зодиака. Выбросить их из головы никак не получается.

Лев

Романтические отношения со Львом - это всегда роковая страсть, ревность и болезненное расставание. Правда, таковым оно становится лишь для бывшего партнера, который был бы рад позабыть представителя огненного знака, да не может. слишком уж сильный след короли зодиака оставляют в душе.

Вычеркнуть их из памяти невозможно.

А все потому, что любовь со Львом - это как раз таки тот идеал, к которому все стремятся. Уроженцы этого знака красиво ухаживают, осыпают комплиментами, подарками и сюрпризами, по-настоящему интересуются делами своей второй половинки и поддерживают ее во всем. Найти такое же отношение после разрыва со Львом - задачка не из простых.

Стрелец

Еще один огненный знак, который навсегда остается в памяти бывшего партнера - Стрелец. Его представители - яркие, успешные, харизматичные, с отличным чувством юмора. Они всегда находятся в позитивном расположении духа, придумывают какие-то интересные занятия для себя и второй половинки…

Романтика, одним словом.

После расставания со Стрельцом его бывшему возлюбленному будет остро не хватать этого совместного времяпровождения. Порой представители огненной стихии открывают для избранника совершенно новый мир - с приключениями, путешествиями, прекрасными безумствами. Ну и как забыть их после такого?

Водолей

Оригинальность, непохожесть на других - вот главный козырь Водолеев. Представители воздушной стихии как будто бы открывают вход в параллельный мир, где все вверх ногами, но до чего же это интересно и увлекательно!

Водолей научит избранника смотреть на мир под другим углом и восхищаться тем, чего раньше не замечал.

Когда отношения с Водолеем остаются в прошлом, в душе избранника появляется зияющая дыра. Он настолько привык к чудачествам и фокусам этого знака, что теперь не представляет жизни без них. Вот только вернуть Водолея и весь его волшебный мир невозможно - если этот знак уходит, то уже навсегда.