Эти знаки Зодиака будут жить счастливо на пенсии: повезет всего троим

В представлении многих людей выйти на пенсию - все равно что поставить крест на своей социальной жизни. Мол, теперь только и остается, что нянчить внуков да правнуков, вязать носочки и печь пирожки. Разумеется, на самом деле современные бабушки и дедушки могут заниматься всем, чем душа пожелает - только некоторые ленятся вести активный образ жизни, а другие даже в глубоком преклонном возрасте открыты навстречу приключениям. Астрологи рассказали, что дело здесь не только в характере, но еще и в дате рождения. Некоторые знаки зодиака и сами на пенсии не скучают, и другим не дают.

Весы

Представители этого воздушного знака - настоящие эстеты, поэтому они в любом возрасте тщательно следят за своим внешним видом. Их невозможно застать в непрезентабельном наряде или со следами усталости на лице.

Даже на пенсии Весы будут одеваться стильно и элегантно, кроме того, женщины регулярно посещают косметолога, а мужчины любят заглядывать в барбершопы.

Но не стоит думать, будто этот знак только и думает “о красе ногтей”. Весы - прекрасные бабушки и дедушки, которые с удовольствием проводят время с внуками и правнуками, хотят с ними на выставки и в театр.

Скорпион

У рожденных под знаком Скорпиона после выхода на пенсию как будто бы второе дыхание открывается. Оставив позади работу и связанные с ней хлопоты, представители этого водного знака полностью посвящают себя новой жизни. Порой бабушки и дедушки, появившиеся на свет под этим созвездием, могут показаться окружающим чересчур упертыми и своенравными, однако под этой неприветливой маской скрываются старики, горячо любящие своих близких, но стесняющиеся проявлять свою заботу более открыто.

В любой ситуации Скорпион будет отстаивать интересы своей семьи.

Стрелец

Активные и жизнелюбивые Стрельцы порой вообще не задумываются над тем, что когда-нибудь выйдут на пенсию. Но, с головой погрузившись в круговорот событий, они и сами не замечают, когда наступает момент официально примерить на себя статус пенсионера. Поначалу Стрельцов может это испугать, но мало-помалу они начнут получать удовольствие от своей новой социальной роли.

Именно под этим созвездием рождаются бабушки и дедушки, которые отправляются в кругосветные путешествия, красят волосы в модные яркие цвета и посещают концерты альтернативной музыки.

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