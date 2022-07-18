Эти знаки Зодиака абсолютно несовместимы, но их так и тянет друг к другу

Романтические чувства захватывают нас с головой, но когда туман страсти рассеивается, порой становится понятно, что эти отношения обречены на провал. Дело не только в разных характерах и взглядах на жизнь – астрологи утверждают, что несмотря на густую химию, некоторые знаки зодиака абсолютно несовместимы между собой. Рассказываем, какие зодиакальные пары испытывают сильное притяжение друг к другу, но не могут быть вместе.

Лев и Водолей

У представителей огненного и воздушного знаков слишком разные потребности, чтобы спокойно ужиться вместе. Свободолюбивые Водолеи терпеть не могут, когда партнер пытается их в чем-то ограничивать.

Львы, в свою очередь, стремятся контролировать жизнь своего избранника, быть в курсе всех его планов не только на день, но и на полгода вперед.

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Водолеи же обожают спонтанность и не хотят ни перед кем отчитываться. Эти отношения станут мукой для обоих знаков и продлятся крайне недолго.

Рыбы и Близнецы

Союз интровертов-Рыб и экстравертов-Близнецов вызывает недоумение у всех окружающих. А вскоре влюбленные и сами крепко задумаются, что же их привлекло друг к другу.

Спокойные и домашние Рыбки будут активно затягивать партнера на уютное домашнее дно, а Близнецы в их компании быстро заскучают и начнут рваться обратно на поверхность, поближе к социуму.

Быстро начнутся ссоры и взаимные упреки. Ни о каких продолжительных отношениях здесь и речи не может быть.

Козерог и Овен

Поначалу представителям огненной и земной стихии может показаться, что они отлично дополняют и уравновешивают друг друга. Спокойный и даже прохладный Козерог решит, что ему под силу контролировать чересчур взрывного и буйного Овна.

Однако последний, как только почувствует себя под чьим-то давлением, начнет активно сопротивляться.

В итоге оба партнера жестоко разочаруются друг в друге и расстанутся быстрее, чем поймут, что же это было между ними.

Весы и Рак

Воздушному и водному знаку будет друг с другом тяжко. Весы постоянно колеблются, ищут золотую середину и долго, очень долго думают, прежде чем сделать какой-то выбор. Раки, в свою очередь, будут требовать от партнеров конкретики, и побыстрее, а лучше прямо сейчас.

Весы от такого напора быстро впадут в фрустрацию, ведь они и своими принципами не хотят поступиться, и избранника обидеть боятся.

Дискомфорт в отношениях будет давить и на Раков, и на Весы, поэтому они скоро расстанутся – к облегчению обеих сторон.