Эти жуткие советские мультики даже сейчас напугают любого: лучше смотреть без детей

В СССР снимали качественные фильмы, которые прошли проверку временем и обрели статус культовых. Не забывали и о детской аудитории, но с мультфильмами дела обстоят гораздо хуже. Некоторые из них ребенку лучше и вовсе не показывать.

Например, после просмотра мультфильма «Будет ласковый дождь» малыши точно не смогут уснуть. Проект снят по произведению Рея Бредбери. Его сюжет рассказывает о том, что людей на планете совсем не осталось, но робот продолжает готовить им завтрак. По мнению большинства зрителей, такая фантастика может сломать даже взрослую психику.

Другой мультфильм, который смело можно назвать жутким, — это «Халиф-аист». Лента повествует о юноше, уверенном, что миром правят исключительно деньги. На своем пути он встречает колдуна, и тот дает ему волшебный порошок, позволяющий превращаться в зверей. Слово, которое возвращает человеческий облик, главный герой, как назло, забывает. Даже если создатели желали внушить подрастающему поколению, что богатство не главное в жизни, у них это не получилось. Зато получилось перепугать всех не на шутку.

Не удался и мультфильм по одноименной пьесе-сказке Евгения Шварца «Два клена». В ходе повествования ужасающего вида Баба-яга превращает детей Василисы-работницы в два клена. Сила материнской любви помогает разрушить злые чары, но маленьких зрителей это не успокоило. Многим из них злая старуха еще долго каждую ночь являлась в кошмарных снах.