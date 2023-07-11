Эти женские имена были под запретом для Романовых: несчастная судьба

В прошлые века к выбору имени относились с особой серьезностью. Сегодня родители, нарекая новорожденного, ориентируются прежде всего на благозвучность и красоту. А вот наши предки уделяли большое внимание значению имени. В обычных семьях младенца чаще всего называли в честь святого, которого почитали в день его рождения. Правящая династия придерживалась несколько иных правил. Рассказываем, какими женскими именами было не принято называть наследниц дома Романовых - считалось, что они не принесут обладательнице счастья.

Александра

В мужском варианте это имя было допустимо в династии Романовых, а вот на его женскую версию было наложено табу. Так звали младшую дочь Николая I и его жены Александры Федоровны. Девушка, которая отличалась удивительной красотой, вышла замуж за принца Гессен-Кассельского. Вскоре после свадьбы у нее обнаружили туберкулез, а в 19 лет она скончалась после родов.

Кроме того, несчастливая судьба была у дочери Александра II и его супруги Марии Александровны.

В возрасте шести лет девочка заболела менингитом, и, не дожив до семилетия, скончалась. Именно после ее смерти имя Александра оказалось под запретом.

Наталья

Имя Наталья носила мать Петра I. Она ушла из жизни довольно рано, в возрасте 42 лет, причиной послужила болезнь сердца. В этом же возрасте скончалась и ее дочь Наталья Алексеевна. По предположениям современных ученых, виной тому стал катаральный гастрит; доктора-современники не смогли поставить точный диагноз.

Именем Наталья Петр I нарек своих дочерей от брака с Екатериной I Алексеевной (Мартой Скавронской).

К несчастью, обе девочки ушли из жизни очень рано. Наталия Петровна, рожденная в 1713 году, прожила немногим больше двух лет, рожденная в 1718 году не дожила несколько месяцев до своего восьмилетия.

Софья

Это имя носила дочь царя Алексея Михайловича и Марии Милославской. Честолюбивая царевна долгое время состояла регентом при своих младших братьях - родном Иване и единокровном Петре.

Даже по достижнии Петром 17 лет Софья продолжала удерживать власть в своих руках, придворные, получившие от царевны свои титулы, во всем потакали ей.

В дальнейшем, оставшись без приверженцев, Софье Алексеевне пришлось по приказу Петра удалиться от мира и остаток дней провести в Новодевичьем монастыре, под стражей.