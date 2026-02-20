Эти женщины сводили с ума весь СССР: вспомните 5 фильмов по лицам героинь-красавиц (тест для ценителей кино)

Советское кино подарило нам роскошных героинь, на которых хотелось смотреть бесконечно. Утончённые, стильные, с особой грацией – они украшали собой каждый кадр и навсегда остались в памяти зрителей.

Одни играли роковых красавиц, другие – простых тружениц, но и те, и другие умудрялись выглядеть так, что глаз не оторвать. Мы решили проверить, насколько хорошо вы помните советскую классику не по сюжетам и цитатам, а по лицам.

Ведь согласитесь: иногда достаточно одного взгляда на экран, чтобы сердце ёкнуло, а в голове всплыло название фильма. Даже если сам фильм смотрели лет так... много назад.

В этом тесте мы собрали 5 кадров с обворожительными и такими разными героинями. Смотрите внимательно и попробуйте угадать, из какого фильма каждая женщина. Желаем удачи!

