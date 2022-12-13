Эти женщины изменили мир: как много вы знаете об их сложной судьбе?

Долгое время в обществе считалось, что женский удел - вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. Однако мало-помалу представительницы прекрасного пола заняли свое место под солнцем и с полным правом могут похвастаться своими достижениями наравне с мужчинами. Так, например, значительный след в истории математики и компьютерных наук оставила англичанка Ада Лавлейс. Дочь поэта Джорджа Байрона и “принцессы параллелограммов”, как называл ее супруг, Аннабелла Милбэнк, прожила недолгую, но насыщенную жизнь. Привлекательная и талантливая особа по примеру матери интересовалась математикой и естественными науками, а когда вышла в свет, познакомилась с известным математиком Чарльзом Бэббиджем. Единомышленники быстро нашли общий язык, их сотрудничество длилось целых 17 лет. Ада помогала своему наставнику в разработке аналитической машины, писала заметки к его научным статьям, в которых подробно описывала пошаговую последовательность операций, которые машине необходимо было сделать для решения задач. К сожалению, воплотить свой замысел в жизнь Бэббиджу и Аде Лавлейс не удалось - не позволяли технологии того времени.

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