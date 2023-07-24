Эти загадки печатали даже в детских журналах: сейчас они поражают пошлостью

Загадки, которые раньше печатали в советских журналах и которые не вызывали ни у кого ощущения двусмысленности, сегодня бы, наверно, запретили на государственном уровне. Потому что современные люди краснеют от смущения, когда их читают или слышат.

Например, фраза «кругом волоса, посередине колбаса» даже у самого неиспорченного человека вызывает ассоциации с мужчинами, а именно, с конкретной частью их организма. На самом же деле речь идет о кукурузном початке. Скорее всего, это последнее, о чем подумает отгадывающий.

Другой пример можно взять из «Мурзилки». Современные дети, которые очень рано узнают о тонкостях взаимоотношений между мужчиной и женщиной, на загадку «туда-сюда-обратно, тебе и мне приятно» начинают тихонько хихикать и отводить глаза. А вот про ответ «качели», наверное, догадаются лишь самые маленькие.