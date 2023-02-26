Эти японки потратили 20 миллионов на преображение: их «до и после» шокирует

Рождение близняшек — это не самое частое событие, поэтому интерес к их жизни со стороны окружающих начинается с самого рождения малышек. Однако он может привести к ужасным последствиям.

Так, Чие и Чика Йошикава уже в детстве столкнулись с тем, что их постоянно сравнивали. Многие пытались найти отличия между ними, противопоставляя внешность или ум девочек. Из-за такого стресса сестры постоянно искали в себе недостатки и в конечном итоге все же нашли.

Именно тогда они и решили лечь на стол пластинчатого хирурга.

Девушки сделали огромное количество операций, потратив на них почти 20 миллионов рублей.

До всех процедур японки выглядели вполне мило и могли исправить лишь прикус, чтобы выглядеть ещё краше. Однако сейчас их почти не узнать. Близняшки носят цветные линзы, а из-за подтяжек и уколов их подбородки стали неестественно острыми. Общие фотографии сестер по-настоящему пугают, ведь даже их взгляд кажется неживым.