Эти вещи в России стоят целое состояние, а американцы их спокойно выбрасывают: будете в шоке

В США хорошо развита сеть барахолок и различных антикварных магазинов. Люди с радостью отдают свои старинные комоды и серванты, в которых уже нет необходимости. Однако сегодня американцы обращаются с такими вещами гораздо хуже. Многие просто оставляют их на улице, не в силах отвезти ненужные пожитки на свалку.

Впрочем, жители Штатов довольно часто избавляются даже от качественной и стильной утвари. Кресло-шезлонг или мини-рояль в России ценятся на вес золота, и мало кто посчитает их бесполезным хламом. Американцы же без зазрения совести готовы выбросить эти вещи.

Более того, так поступают и с бытовой техникой, вполне пригодной для использования. На улицах можно встретить одиноко стоящие холодильники, компьютеры и даже велотренажеры. А некоторые избавляются даже от предметов искусства, выставляя за дверь статуи или антикварные предметы декора.