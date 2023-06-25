Эти вещи превратят любую женщину в торгашку с рынка: так делать не надо

Сегодня в интернет-магазинах и офлайн можно приобрести любые вещи - от мировых брендов и самобытных дизайнеров, по стоимости крыла от самолета и чашки кофе. В погоне за модой многие дамы не замечают, что переходят тонкую грань между экстравагантностью и безвкусицей. Эксперты назвали четыре вещи и аксессуара, которые стоит внести в свой модный антирейтинг - они не красят свою владелицу и визуально добавляют лишние годы, а то и десятилетия.

Бижутерия

Дешевые украшения вовсе не добавляют образу изюминки, как можно ошибочно подумать. Некоторые дамы обожают обвешиваться с ног до головы стеклянными или пластмассовыми бусами, браслетами, сережками, не догадываясь о том, насколько безвкусно это выглядит.

Бижутерия уместно смотрится только на маленьких девочках, которые еще не доросли до статусных “взрослых” украшений.

В остальных случаях это, как правило, абсолютное модное фиаско. Лучше предпочесть одно дорогое, но стильное и благородное украшение, чем десяток дешевых.

Неудачные колготки

В модных журналах на моделях нередко можно увидеть чулки и колготки самых необычных цветов - от неонового зеленого до насыщенного фиолетового. Некоторые дамы пытаются повторить такой лук, но в результате получают образ а ля “дискотека 80-х”, пахнущий нафталином.

Также эксперты рекомендуют занести в “черный список” блестящие колготки телесного цвета.

Если под рукой не оказалось матовых колготок такого оттенка, лучше предпочесть черные. Они выглядят не в пример благороднее и не “дешевят” весь лук, как собратья телесного оттенка.

Мешкообразная одежда

Помните, как в прошлом веке Мэрилин Монро отреагировала на статью какого-то критика, заявившего, что эта блондинка так привлекательна только в дизайнерских нарядах, попробовала бы она надеть мешок от картошки?.. Правильно, она надела платье, сшитое из грубого мешка, и уделала того хейтера.

Эксперты говорят: такой трюк под силу только Мэрилин. Остальным дамам не стоит выбирать мешкообразные и балахонистые наряды. Даже девушкам с пышными формами не стоит с головы до ног одеваться в бесформенные вещи - необходимо соблюдать баланс.

Вещи с диванными принтами

Большое внимание нужно уделять не только правильному фасону, но и расцветке. Если принт навевает совсем не смутные воспоминания об узорах, покрывающих мебель, стоит отложить вещь в сторону, как бы удачно она ни сидела по фигуре. Такая расцветка выглядит очень дешево.

Кроме того, стоит задуматься, а с чем вообще сочетать такую диковинку?

Лучше отдать предпочтение однотонным вещам или классических узорам вроде полосочки, гусиной лапки и клетки. С ними гораздо проще комбинировать другие вещи, классика станет настоящей базой гардероба.