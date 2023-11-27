Эти вещи носили даже простушки в СССР: сейчас за ними охотятся модницы со всего мира

Об изменчивости моды знает каждая девушка, которая следит за трендами. Однако стоит помнить и о ее цикличности. То и дело вновь актуальными становятся вещи, которые носили еще наши мамы и бабушки. Вот почему одежду, которая осталась со времен СССР, не надо спешить выбрасывать.

На некоторые предметы советского гардероба уже объявили охоту отъявленные модницы. Причем касается это повседневных, а совсем не элитарных нарядов.

Джинсы с высокой посадкой. Они были на пике трендов в 1980-х и снова актуальны сейчас. Завышенная талия брюк должна сочетаться с прямым кроем.

Платье-рубашка. В таком наряде появилась в «Иронии судьбы» Надя, которую сыграла Барбара Брыльска. Советские женщины любили платье за его универсальность: в нем можно было как ходить каждый день, так и надеть для особого мероприятия.

Вязаный жилет. Этот предмет гардероба прекрасно дополняет любой осенне-зимний образ. Сейчас стилисты советуют его миксовать с водолазкой и расклешенными брюками.

Жакет с подплечниками. Данные объемные детали пиджаков теперь как никогда в тренде. Подобные жакеты делают женский силуэт особенно выразительным.

Косынка. Если советские женщины носили ее только как защиту от солнца, то сейчас модницы повязывают платки не только на голову, но и на шею, на сумки. Косынка придаст любому образу романтичности и женственности.