Эти вещи не понравятся Дракону: что запрещено надевать на празднование Нового года

Предстоящие праздники отнимают все больше сил и внимания. Во всех концах мира люди выбирают себе наряды и место, где собираются встретить Новый год. При этом далеко не все предполагают, что неудачно подобранный аксессуар может не только испортить костюм, но и весь год в целом.

Так, по словам экспертов, 31 декабря стоит отказаться от жемчуга. По многочисленным поверьям он символизирует лишь слезы, поэтому 2024 год будет овеян несчастьями и горестями. Исключить нужно также черные бриллианты и опалы. Эти камни — предвестники бед. И если выбрать их в качестве украшений, то грядущие 12 месяцев будут наполнены трагичными событиями.

Остановить свой выбор можно на черном турмалине. Согласно легендам, именно он собирает все негативные вибрации и защищает своего носителя от всех проблем и невзгод. Поэтому даже маленький камень способен оградить от напастей и подарить счастливое будущее.