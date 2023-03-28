Эти вещи не надо выбрасывать: спорим, они вам еще пригодятся

Одним из главных трендов последних лет является жизнь без лишних вещей. Блогеры и эксперты рекомендуют избавляться от всех предметов, если они не использовались несколько месяцев, однако далеко не все нужно сразу же относить на помойку.

Так, внимательнее можно отнестись к старинной мебели. Годы назад она делалась из массива дерева, поэтому отличается долговечностью и не боится воды, в отличие от современных моделей. Поэтому достаточно просто обновить бабушкин комод, который может прослужить еще долгие годы.

Вторую жизнь можно подарить и использованным зубным щеткам. По советам стоматологов, выкидывать средство гигиены стоит уже спустя три или четыре месяца. Однако на самом деле ее можно использовать для чистки предметов: клавиатуры компьютера, стыков у плитки и даже обуви.

Также пригодятся и старые пленочные фотоаппараты. Аналоговая фотография в последнее время только набирает популярность, а купить пленку и проявить ее можно практически в каждом крупном городе. Поэтому винтажный «Зенит» может прослужить еще не один год и порадовать душевными снимками.