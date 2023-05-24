Эти вещи из СССР можно продать за сотни тысяч рублей: пылятся у каждого второго на балконе

Про жизнь в СССР есть два противоположных и расхожих мнения. Первое: раньше было лучше. Обратное: сейчас очень хорошо, тогда было ужасно. Но важно другое. Озолотиться, пожиная плоды существования в Союзе, сейчас смогут и патриоты, и критики.

Почти все, кроме отъявленных педантов, держат дома старые вещи. И есть три типа предметов из СССР, секрета которых многие не знают. Именно эти вещи сегодня могут принести своим обладателям финансовую стабильность, но зачем-то пылятся на дальних полках. Какие же это вещи? Разберемся.

Если вы прибрали к рукам и не выбросили шкатулку из Палеха, то не торопитесь с ней прощаться. Коллекционеры готовы такие изделия с руками отрывать у незадачливых клиентов. Стоимость зависит от состояния и даты производства, но варьируется от весьма приличных 15 тысяч до изрядных 100 тысяч рублей.

Приборы для письма были широко распространены в СССР. Их часто дарили на праздники и затем передаривали друг другу. Поэтому такое «наследие» есть чуть ли не у каждой семьи в России. Хотите нажиться — продайте. Но диапазон выручки здесь шире, чем со шкатулками. От 350 рублей до 65 тысяч. Зависит от ценности «экспоната».

Ну и конечно же техника. Телефоны, швейные машинки, тонометры. Это золотая жила для решивших легко нажиться. За советские предметы техники в хорошем состоянии, а тем более за работающие можно без труда выручить до 100 тысяч рублей.