Эти вещи из СССР ценятся коллекционерами дороже других: не выкиньте их случайно

Содержимое бабушкиного сундука может не только удивить, но и прокормить. Главное — знать, кому и что предлагать.

Фарфоровые статуэтки следует показать антикварам. За массовые изделия вряд ли удастся выручить больше 800 рублей. А скульптурные композиции 1950-1960 годов из тематических серий («Гоголевские персонажи») или с редким узором могут стоить до 20 000 рублей. За фигурки с изображением дяди Степы или Иосифа Сталина можно получить от 1,5 до 3,5 млн рублей.

Другой источник неожиданного дохода — игрушки. Железная дорога из 1970-х, механическая кукла Нина в скафандре и «Москвич 2141» — за такое ценители советских редкостей готовы выложить 100 000 рублей.

Монеты, открытки и книги из СССР также можно выгодно реализовать, но они должны быть крайне редкими. Например, двухкопеечные монеты 1925, 1927 годов покупают по 50 000 и 500 000 рублей соответственно. Высоко ценятся прижизненные издания Бухарина и Зиновьева, труды репрессированных и расстрелянных политиков и писателей.