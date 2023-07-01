Эти вещи из «Служебного романа» стали невероятно популярными во всем мире: срочно доставайте их из шкафа

Картина «Служебный роман» сразу же после выхода стала настоящим хитом и до сих пор не теряет своей актуальности. И если часть зрителей с упоением наблюдает за взаимоотношениями главных героев, то другие поклонники находят в кадрах ленты модные тренды, которые набирают популярность.

Так, эксперты уверены: платья главной героини Людмилы Прокофьевны станут необходимым элементом гардероба в этом сезоне. Например, ее образ с платьем в сине-белую клетку и большим воротником. Такой наряд подойдет девушкам с любой фигурой, но от воротника стоит отказаться тем, у кого широкие плечи, ведь он сделает образ еще массивнее. Второе платье, заслуживающее внимания, — вечернее. Наряд с воротником-стойкой и глубоким декольте прекрасно подойдет для похода в ресторан или на концерт, а сочетать его можно с эффектным полушубком.

Удивляет своими модными находками и Верочка, секретарша главной героини. В кадре Лия Ахеджакова предпочитает водолазки и многослойность. Она надевает их под широкие рубашки или вязаные массивные жилеты, а завершает образ яркими аксессуарами.

Подобные сочетания и наряды, как считают стилисты, прекрасно обновят практически любой гардероб. А бессмертная лента Эльдара Рязанова станет отличным учебником по стилю той эпохи.