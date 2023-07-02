Эти вещи из любой женщины 40+ сделают старуху: есть в гардеробе у каждой второй

Подбор собственного гардероба далеко не всегда может проходить легко. Особенно после 40 лет, когда у многих женщин начинаются возрастные изменения фигуры. Из-за этого модницы совершают ошибки, которых заметно старят их.

Так, один из предметов гардероба, от которого стоит отказаться, — неудобная обувь. Дело в том, что некоторые модели искажают стопу, а их постоянная носка может привести не только к неудобству и болям, но и к варикозу и травмам.

Помимо этого, нужно внимательнее относиться к яркой одежде. Как утверждает блогер Кей Хармс, которая на своем примере рассказывает о гардеробе женщин после 40 лет, она никогда не выбирает кислотные оттенки, так как они выглядят неуместно в ее гардеробе. Однако яркие цвета приветствует, ведь они разбавляют образ.

Подобный подход Хармс предпочитает и с классикой. По ее мнению, привычные сочетания, например, брюк и пиджака нужно разбавлять яркой футболкой или необычной обувью, что освежит образ.