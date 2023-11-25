Эти вещи из квартиры стоит выбросить: они с первого взгляда выдают бедность

Обстановка в квартире может рассказать о человеке больше, чем он готов поведать окружающим. Поэтому, прежде чем звать коллег или приятелей к себе в гости, стоит посмотреть на свое жилище чужими глазами.

Некоторые вещи, к которым хозяин давно привык, указывают на бедность. Причем делают это более явно, чем пустой кошелек.

Так, например, помпезные рамки для картин или фотографий обычно портят интерьер. Их вешают те, кому простота кажется синонимом дешевизны. На самом деле, лаконичное обрамление без декора смотрится современно и «дорого».

Выцветшие, застиранные полотенца с пятнами, как и синтетическое постельное белье «под шелк» — явный признак недостатка средств. Пользоваться такими неприятно, лучше поменять при первой возможности. Клеенки, пластиковые подставки под тарелки и «богатые» шторы с золотой вышивкой и ламбрекенами не только выдают отсутствие денег, но и намекают на дурновкусие хозяев.