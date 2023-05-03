Эти вещи есть только у уверенных в себе женщин: проверьте свой гардероб

Гардероб может многое сказать о самооценке женщины. Порой достаточно бросить взгляд на облик дамы, чтобы сделать определенные выводы. Есть вещи, которые выдают девушку с высокой самооценкой.

В первую очередь это обувь на каблуках. Она делает ноги стройнее и длиннее, а также придает уверенности в своей неотразимости. Туфли-лодочки подойдут почти к любому стилю и придадут образу элегантности. А высокий каблук заставит держать спину прямее.

Вторая составляющая модного аутфита — стильная сумка. Уверенные в себе женщины отдают предпочтение дорогому брендовому изделию, а не размениваются на несколько бюджетных подделок. Впрочем, вовсе не обязательно тратить бешеные деньги на сумку. Есть и недорогие бренды, которые производят стильные и всегда актуальные изделия. Не выходит из моды, например, сумка с ручками из металлической цепочки.

Для создания полного образа понадобятся аксессуары. Уверенные в себе дамы не стесняются украшений и знают, как их носить. Например, модная оправа для очков может сделать аутфит более дерзким или, наоборот, строгим.