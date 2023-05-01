Эти вещи были в СССР только у богачей: остальные им завидовали черной завистью

В советские времена вычислить человека с высоким достатком не составляло труда. При этом разбираться в дорогой одежде и парфюме было необязательно. Главное — попасть к нему в гости.

К символам богатства в СССР можно смело отнести цветной телевизор. Черно-белым в те времена было уже не удивить. А посмотреть футбольный матч или «Международную панораму» в цвете могли лишь избранные.

Видеомагнитофон также являлся предметом зависти. Дефицитный товар в Союзе начали производить только в начале 1980-х, да и отдать за него пришлось бы сумму, близкую к среднестатистической годовой зарплате.

Не каждый советский человек мог себе позволить стиральную машинку. Производить их начали в 1950-х. Но такая роскошь была по карману лишь отдельным богачам. Простым гражданам приходилось вставать в очереди за технологической новинкой.