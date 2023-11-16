Эти устаревшие фразеологизмы зря забыли: легко могут украсить вашу речь

Слоны слонять

Что означает выражение? Слоняться и бездельничать. Еще известны такие вариации фразеологизма, как водить слонов, слоны гонять и слоны продавать. Забавно, что фраза не имеет ни малейшего отношения к самым большим млекопитающим на суше. Существительное образовано от глагола «слоняться». Кстати, в 19-м веке еще шатом шатались и гульно гуляли. Такая тавтология была характерным признаком живой речи этого времени.

Прописать боцманских капель

Означало очень сильно и жестко кого-то наказать. Как появился фразеологизм? Благодаря живодерской морской традиции физических наказаний. Били линьками — кусками каната и узлами. Кого? Провинившихся матросов. Появилась жуткая забава при Петре Первом, а применяли ее только во флоте. Но крепкое выражение со смыслом прочно и надолго вошло в обиход.

Дать перебяку

Выражение кажется уютным, домашним и милым. Но что оно означает? Бить кого-то ни за что ни про что. Был такой глагол «бякать», так говорили в Перми и Смоленске. Он означал ронять со звуком или грохотом. Дать перебяку — надавать тумаков. Незаслуженно позабытый фразеологизм.