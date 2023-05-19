Эти уродливые вещи из СССР не должна надевать ни одна уважающая себя россиянка

Модные тенденции меняются быстрее, чем женщины успевают опустошать свои кошельки для покупки трендовых вещей. Однако антимодная одежда остается такой десятилетиями.

Но некоторые своенравные модницы упорно продолжают носить то, что давно и прочно укоренилось в стоп-листе стильных женщин. Вот какие вещи категорически запрещено доставать из шкафа, если вы не хотите прослыть колхозницей.

Панталоны

История этого предмета одежды начинается аж в 18-м веке. И лучше бы там и закончилась. Когда-то носить эту странную вещь считалось нормой. Однако те, кто надевает панталоны сейчас, выглядят как неотесанные бабушки из глухой деревни, а не как стильные красотки.

Шапка-ушанка

Тот самый предмет гардероба, который достать из шкафа можно только ради вечеринки в стиле СССР. И мужчины, и женщины в ушанках сегодня смотрятся одинаково нелепо. Если у вас осталась такая от бабушки, обработайте ее от моли и спрячьте подальше.

Валенки

Когда-то эта устаревшая обувь получила от дизайнеров второй шанс, реинкарнировавшись в угги. Однако не обольщайтесь, какими бы комфортными и теплыми ни были угги-валенки, носить их сегодня — это моветон.