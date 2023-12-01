Эти унизительные имена исчезли в России благодаря Петру I: им на замену придумали отчества

321 год назад царь Петр I издал указ, который полностью изменил систему именования в России. Благодаря ему у каждого человека в стране появились фамилия, имя и отчество. Ранее, в допетровской России, люди обращались друг к другу уничижительными кличками и прозвищами. Даже самые именитые бояре, когда общались с царем, назывались Ивашками, Сеньками и Кольками. Но все это изменилось раз и навсегда.

В то время было принято обзывать младших по положению людей уничижительными именами, которые также называли домашними или полуименами. Эти клички сохранились и по сей день, но уже не считаются оскорбительными в кругу родственников и друзей. Они скорее являются признаком особых, доверительных отношений. Однако если посторонний человек начинает называть окружающих Машками или Ваньками, то это уже считается грубостью.

Интересно, что полуименами также именовали преступников. В документах, например, Гришка Отрепьев и Стенька Разин были записаны именно под такими кличками. Именно под этими именами они вошли в историю и фольклор. Эта традиция продолжилась даже после указа Петра I, и можно было встретить подобные клички в отношении преступников до конца XVIII века. Например, Емельяна Пугачева в документах называли Емелькой.